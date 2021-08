Noticias Mediodía Cantabria 09/08/2021

Cantabria no publicará una nueva actualización semáforo Covid hasta que se aclare la situación judicial. La consejería de Sanidad tendría que publicar mañana el nivel de alerta en el que se encuentran los municipios esta semana. Algo que no hará, según avanzan desde Salud Pública, hasta que el Tribunal Superior de Justicia no tome una decisión definitiva sobre la última actualización del Semáforo, paralizada de forma cautelar el pasado viernes a petición de los hosteleros.

La Guardia Civil investiga a los presuntos autores de coaccionar a una enfermera y de amenazar a una médica. Dos casos distintos en los que una médica de un Centro de Salud de Selaya recibió amenazas de muerte cuando atendía a un paciente por teléfono, mientras que una enfermera del Centro de Salud de Solares recibió, presuntamente, coacciones por parte de las hijas de una mujer a cuya casa había ido para extraer sangre.

La Federación Cántabra de Espeleología presenta alegaciones contra los proyectos Quebraduras, Amaranta, Ribota y Garma Blanca, mientras denuncia que podrían destruir más de 1.550 cuevas. Los espeleólogos critican que la promotora de estos parques no haya recabado información realista y actualizada sobre las cavidades a través de la Federación que manifiesta que la instalación de aerogeneradores afectará a grandes sistemas de cavidades.

Un 17% de los menores de 25 años tiene un trabajo en Cantabria, la tercera tasa más baja de España. En el último año, el empleo entre 16 y 24 años aumenta en Cantabria casi un 75% en el primer semestre del año. Este amento del empleo no ha implado mejor en la calidad, ya que la temporalidad y la precariedad se mantienen los mismos indicadores negativos que antes de la irrupción de la pandemia, según Kiara Brambilla, presidenta de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria.