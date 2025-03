El médico agredido en Los Castros: "Mi vida es otra desde aquello"

El sanitario ha vuelto a ejercer la Medicina lejos de Cantabria. "Me he tenido que marchar de mi casa y, actualmente, desarrollo mi trabajo con limitaciones porque es difícil ponerse delante de un paciente y no rememorar lo que sucedió". Tras la agresión de perdió el 50% de visión de su ojo derecho. "Cuando alguien se acerca por ese lado, me sobresalto porque no le veo venir", lamenta.

"Pido Justicia para que no vuelva a suceder algo así. Cada vez se registran más agresiones a médicos. "Somo profesionales preparados, cada vez con mayor carga laboral. ¿Cómo es posible que nos agredan", se pregunta. "Debe establecerse un protocolo para nuestro colectivo, igual que con otros colectivos desfavorecidos y mejorar la protección al sanitario".