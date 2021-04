Más de Uno Cantabria 29/04/2021

Empezamos el programa hablando con Celia Gómez, gerente del SCS, quien explica que todo apunta a que ha podido deberse a que el robot de citaciones no cerraba como cita la de aquellas personas que no habían confirmado "fehacientemente" que acudirían. El robot Jano hace una pregunta en su llamada acerca de si la persona va a acudir a vacunarse, si no se contesta que sí se va a acudir o se hace cualquier otro comentario, como por ejemplo "espere que voy a anotar la cita" o se cuelga sin dar respuesta, el robot entiende que se rechaza y utiliza ese hueco en la siguiente llamada. Este hecho dio como resultado un mayor volumen de citas del previsto y una coincidencia en las horas de cita, que es lo que más problema ha generado. Además, en el caso de Santander, se produjoun solapamiento de citas del final de la mañana y el inicio de la tarde que también ha ocasionado demoras.

Además, el último informe del Observatorio de Emancipación que edita el Consejo de la Juventud de España y que compara la situación antes de la pandemia y la actual revela que los jóvenes cántabros difícilmente pueden emanciparse antes de los 35 años. La falta de empleo de calidad es clave, según Kiara Brambilla, miembro del Consejo Permanente de la Juventud de Cantabria.

En la segunda parte, recordamos con Javier Sáenz de Oiza (hijo del arquitecto que proyectó el edificio), Juan Calzada, Javier Ontañón, Román Calleja y Gema Agudo cómo fue la inauguración del Palacio de Festivales, de la que hoy se cumplen 30 años.