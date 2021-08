Más de Uno Cantabria 27/08/2021

Samir llegó a la capital del Besaya después de que los talibanes mataran al primero de sus hermanos, de 34 años, y previo pago de 14.000 dólares a las mafias. "Fue un viaje muy duro. Nos cambiaban de coche o camión cada 10 horas y no teníamos comida, ni agua o un lugar para dormir". Años después, un coche bomba mató a su otro hermano de 11 años. Ahora quiere sacar a sus padres de Kabul como sea. "Están en la lista para poder viajar a España, pero no pueden acceder al aeropuerto", nos cuenta Samir. "Si no pueden venir, seré yo quien vuelva a Afganistán, a pesar de los talibanes. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es la única familia que me queda", dice.

En la segunda parte hablamos con Marcos Rodríguez Pantoja, "el Niño Lobo", que contará su historia en el Teatro Principal y conocemos las novedades de la nueva programación del Palacio de Festivales, además de las novedades cinematográficas con Javier Collantes.