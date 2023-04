Más de Uno Cantabria 19/04/2023

Primero fue el fallo de un juzgado de San Sebastián que obliga a tres comensales a abonar los 510 euros que costaba el menú después de no haberse presentado el día de la reserva. Y después la denuncia de otro bar —también de Donostia— porque encargaron 100 pintxos que después no recogieron ni pagaron. Hoy preguntamos a la hostelería: Nacho Solana y Maite Rodríguez no cuentan sus experiencias con los clientes.

El escarabajo picudo rojo, un insecto que proviene de las zonas tropicales de Asia, lleva cerca de un año en Cantabria. Ataca las palmeras y es capaz de secarlas en el plazo de un año. El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha un programa preventivo para evitar que afecte a las más 350 palmeras de la ciudad.

La Biblioteca Municipal Elena Soriano de Suances centra sus actividades del Día del Libro en la temática marina y coloca La Sirenita, el submarino Nautilus o las redes de los marineros de la villa en una de las salas del edificio para invitar a todos los asistentes a leer.

La primera Feria del Libro de Guriezo traerá a 24 autores de Cantabria y Euskadi gracias a la iniciativa de Mónica Iglesias. Y en Santander, Maije Guerrero pone en marcha un taller de teatro junto a la Fundación Santander Creativa con la figura de las amas de cría pasiegas como inspiración.