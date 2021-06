Más de Uno Cantabria 15/06/2021

San Miguel de Aguayo es un municipio que no llega a los 150 habitantes donde se proyectan 15 parques eólicos. Su alcalde, Eduardo Gutiérrez (PSOE) rechaza de plano la idea. "Hemos presentado alegaciones contra todos porque suponen una aberración. Nosotros ya hemos dado mucho a Cantabria con la Autovía del Agua y la Central Hidroeléctrica. Que no nos pidan más", ha dicho.

Para Carlos García (ARCA) "la voracidad de estas grandes compañías va por delante de la Administración. Solicitan hacer muchos parques eólicos, que en realidad son polígonos industriales, para que así luego puedan unificar algunos de ellos. El PROT para ordenar el suelo es necesario, pero no será la solución definitiva", añade. "Lo que no puede pasar es que se hagan parques eólicos en las montañas y cordilleras. Es aberrante porque eso no sucede en ninguna parte".

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Energía Eólica, Agustín Valcarce, cree que "Cantabria no puede quedarse atrasada en esta faceta. Vecinos como Burgos o País Vasco van muy por delante en tramitación y el consumo energías fósiles tiende a desaparecer".

En la segunda parte, entrevistamos a nuestra candidata al Premio Mujer Cantabria. Adriana Villegas, abogada y mediadora, nos cuenta su amplia faceta como defensora de los Derechos Humanos.

Terminamos con la voz de alarma de algunas asociaciones de vecinos de Santander, que alertan de la proliferación de ratas en diferentes puntos de la ciudad. La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, argumenta que el Ayuntamiento trabaja en un plan de desratización, al tiempo que no confirma si será Ascan-Geaser, la empresa concesionaria de la limpieza de la ciudad, quien deba llevar a cabo dicho plan.