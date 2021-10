Más de Uno Cantabria 14/10/2021

Antonio Pérez "Tonino", uno de los fundadores del PRC, recuerda la trayectoria política de Fernández Revolvo y destaca su cordialidad con todos los grupos.

Además, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, considera que la ausencia de una partida en los Presupuestos Generales del Estado para el soterramiento de las vías del tren es "una equivocación que será corregida vía enmiendas". Por su parte, la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, no esperaba una partida para el cubrimiento de las vías al "no estar contemplada la adjudicación del proyecto. No tendría sentido destinar una partida si no se va a poder ejecutar. Esperamos que el proyecto sí se vea reflejado en los presupuestos de 2023".

En la segunda parte recibimos al psicólogo, Rafael Santandreu, que esta tarde presenta en Santander su último libro, "Sin Miedo".

Terminamos con el nutricionista, Juan Carlos Llamas, que hoy nos ofrece pautas para cuidar nuestro colesterol.