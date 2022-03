Más de Uno Cantabria 02/03/2022

Santander se estrenará en el circuito de carreras "Ponle Freno" organizado por ATRESMEDIA TELEVISIÓN junto a la Fundación AXA para concienciar sobre el incumplimiento de las normas de circulación. La prueba llegará a Santander el próximo 25 de septiembre y se podrá participar en las modalidades de 5 y 10 km. El exatleta Martín Fiz ha confirmado su asistencia a la prueba. Preguntada por la actual situación del Partido Popular (PP), la alcaldesa de Santander aboga por "mirar hacia adelante". "Flaco favor haría a la política y a mi partido si hiciera lo contrario", ha dicho en este programa.

Igual afirma que apoyaría a Iñigo de la Serna si éste considerase regresar a la política en activo, ahora que corren nuevos tiempos en el partido en el que militó activamente hasta el congreso que aupó a Pablo Casado a la presidencia de la formación. Por el momento no deja de ser más que una hipótesis. La periodista, Carmen Morodo, publicaba el pasado martes en "La Razón" que Alberto Núñez Feijóo baraja un proyecto "de centro moderado" en el que tendrían cabida varios exministros del último gobierno de Mariano Rajoy. Ente los nombres apuntados, se barajan el de Isabel Gª Tejerina, Fátima Báñez e Íñigo de la Serna. Cuestionada al respecto, Igual afirma que "no he hablado de política con De la Serna en las últimas horas. Le apoyaré en la decisión que tome, tanto si le apetece volver como si no".

Por otro lado, hablamos del encuentro entre médicos de trasplantes y jueces que desde esta tarde se celebra en Santander. Cerca del 17% de los trasplantes de órganos necesitan autorización judicial al producirse en circunstancias violentas, casi siempre en accidentes viales.

La directora de Cooperación del Gobierno de Cantabria nos cuenta las últimas novedades en la coordinación de ayuda humanitaria para Ucrania y el historiador Fernando Gª de Cortázar nos presenta su última obra "Paisajes de la Historia de España".