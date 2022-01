Informativo Más de Uno Cantabria 8.20h 26/01/2022

Después de tres semanas con agenda cerrada, desde este miércoles se puede volver a pedir cita para enfermería en los centros de salud y ya no hay que registrarse para entrar en determinados establecimientos, salvo los socio sanitarios. La hospitalización ha bajado a 209 personas pero sigue alta y eso es lo que mantiene el riesgo alto a 75 ayuntamientos, según el nuevo semáforo covid.

El rector de la UIMP, Carlos Andradas, espera que el curso de este verano sea totalmente presencial. Andradas no avanza actividad para celebrar el 90 aniversario de la institución si que ha pedido más recursos al Ministerio de Universidades para unos meses en los que confía en recuperar la normalidad.

La asociación AMA ha acordado abandonar las relaciones con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo en febrero si no se producen "avances sustanciales" en la aprobación de soluciones. Aseguran que están cansados de los incumplimientos, de las mentiras e incluso del propio desprecio a cientos de familias.

El concejal de Cultura, Javier Ceruti, afirma que la estatua de la paloma en homenaje a Vital Alsar, rota por vándalos, no estaba en un lugar adecuado, en la duna de Zaera. Ceruti señala que es obvio que los responsable son los autores del destrozo, sin embargo, señala que Cultura propuso instalar la estatua en una rotonda no en Gamazo, un lugar que no veía adecuado precisamente por hechos como los han sucedido.