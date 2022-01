Informativo Más de Uno Cantabria 7.20h 11/01/2022

Una de las tres personas que ha fallecido en las últimas horas no estaba vacunada. De los 219 hospitalizados, 26 están en la UCI.

Los estudiantes vuelven a las aulas con 'normalidad', según la consejera de Educación Marina Lombó que cifra en cerca de 200 los docentes de baja que son sustituidos.

Este martes se reúnen el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, para hablar de sus asuntos en común como al cultura.

El PSOE pide en el Parlamento al puerto de Santander que quite las concertinas que ha instalado para evitar que se cuelen polizones. La portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, espera el respaldo de la Cámara para una cuestión que no es ideológica, dice, si no derechos humanos. El colectivo Pasaje Seguro ha celebrado la iniciativa socialista y considera que de esta manera la Cámara regional "tiene la oportunidad de lanzar un mensaje inequívoco en defensa de los Derechos Humanos fundamentales".

En el Parlamento se han registrado 43.000 firmas contra la instalación de concertinas.

Patrimonio investiga la colocación de luces de Navidad en edificios de Santillana del Mar como la Colegiata.