Incera: "No comparto el personalismo en los liderazgos políticos"

Incera ha explicado los motivos por los que acudió al último Comité Federal del PSOE apoyando a Pablo Zuloaga y el giro público que ha protagonizado para apoyar la lista de su oponente en las primarias, Pedo Casares. "Zuloaga sabía que mi voto era personal y que, igual que el resto de la agrupación de Colindres, no estaba cerrado. El voto es individual y nadie tiene la capacidad de secuestrarlo. Es una decisión compartida con mi equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Yo, como secretario general del PSOE de Colindres, tengo la responsabilidad orgánica de mantener unido al partido en mi municipio. Me he convertido en la diana de ataques de gente que no entiende que, igual que ellos, tengo la libertad para votar lo que yo quiera".

Sobre los motivos que le han llevado a apoyar a Casares, Incera hace hincapié en el modelo de partido. "No comparto el personalismo de los liderazgos políticos, ni en Cantabria, ni a nivel nacional con figuras únicas. El Partido Socialista es un partido de cuadros y no de un líder único, y es un partido municipalista que vertebra el territorio. En las primeras votaciones yo no apoyé a Pedro Sánchez. Aquella primera vez voté a Patxi López. Sí he votado a Pedro Sánchez en el último Congreso, siendo el único candidato a la secretaría general. Hace tiempo había cuadros con trabajo reconocido dentro del partido que la sociedad reconocía porque se habían convertido en interlocutores válidos. Ahora mismo, si preguntas por los Ministros de nuestro gobierno, la gente difícilmente saben quiénes son. Lo mismo con diputados regionales de nuestro partido o con quiénes eran nuestros consejeros cuando estábamos en el Gobierno de Cantabria. Los liderazgos compartidos que representa Pedro Casares le darán más empaque al partido en Cantabria", reflexiona.