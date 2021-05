Ignacio Diego: “Desde ese día del Congreso no he vuelto a tener contacto con la actual dirección del PP regional”

Ignacio Diego, dos años después de dejar su escaño en el Parlamento de Cantabria, insiste en que no volverá a la política, mientras sostiene que desde hace cuatro años no tiene contacto con la dirección actual del PP de Cantabria.

Diego explica que “desde ese día del Congreso no he vuelto a tener” contacto “ninguno” con la actual dirección del PP regional. En una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’, el ex presidente del PP reconoce que “solo” conoce “de la situación política de Cantabria por terceras personas”.

Situación por la que “no estoy preocupado”, llegando a reconocer que se “permite el lujo” de no leer periódicos, escuchar “lo justo” la radio y no estar “muy al tanto de la política regional”. “Soy un mal ciudadano que no está preocupado de algo que es importante”, insiste Diego.

Diego insiste en que su etapa en la política regional ha terminado, algo que “descarta por completo”. Después de haber trabajado con “honradez, con toda la entrega”, “creo que ahora me merezco disfrutar la vida de otra manera”.

Miguel Ángel Revilla

Diego sostiene que sigue “creyendo que" Miguel Ángel Revilla "es un mal presidente del Gobierno, porque tiene un defecto fundamental”. Según su sucesor en el cargo, Revilla “no asume el hecho de que es el presidente del Gobierno” que tiene que “compartir y asumir” las iniciativas de sus consejeros “como propias”.

“Tengo que reconocer que el señor Revilla es un ‘animal político’, nacido para la política”, que tiene “una intuición innata” y que sabe “empatizar” y la “habilidad política” para mantenerse el margen de las decisiones que se toman.