Antonio Gómez Bueno: "El que usa IA para generar una imagen no creo que sea comprador de cuadros"

Ha logrado que sus obras sean muy reconocibles y ha sido pionero en muchos aspectos. El torrelaveguense Antonio Gómez Buenos nos cuenta sus orígenes astísticos y cómo se estableció en California. También hablamos sobre la evolución de la pintura: "Cuando llegó la fotografía se decía que nadie iba a comprar un cuadro y no ocurrió nada de eso. El que usa la IA ahora para generar una imagen no es el que compra un cuadro, no tiene nada que ver con un algoritmo. Creo que son dos cosas diferentes y no sé si eso cambiará con el tiempo". El cántabro cree que "ahora se ve arte en la pantalla de un teléfono, en un tamaño pequeño que no permite observar los acabados. Siempre será muy diferente a tener un cuadro en tu salón y disfrutar del arte".