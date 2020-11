La Brújula de Cantabria 16/11/2020

No habrá en el mercado una vacuna que no sea segura según nos explica el dtor científico del IDIVAL Marcos López Hoyos que nos despeja todas las dudas que podamos tener entorno a las vacunas contra el Covid. En la celebración del Dia de la Diabetes repasamos cuales son los síntomas de una enfermedad, que afecta a seis millones de personas en España, con la endocrina María Piedra. Nos preguntamos cómo debemos gestionar nuestros deseos para que no se conviertan en una frustración con el psicólogo Jesús Mier.