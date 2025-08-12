Noticias Cantabria Matinal 12/8/2025

Continua la ola de calor este martes en Cantabria donde el sur de la comunidad tiene activado un día más el aviso naranja por altas temperaturas. El aviso se activará entre la una de la tarde y las nueve de la noche y al igual que este lunes se espera que en Valderredible se llegue hasta los 39 grados. la alerta por calor se activará también en Liébana, en el mismo periodo horario, aunque en este caso en nivel amarillo, con máximas de hasta 36ºC.

Noticia destacada en el informativo matinal de Onda Cero Cantabria con María Agudo.