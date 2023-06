Noticias Cantabria Matinal 09/06/2023 07:20

El PRC no concurrirá a las elecciones generales por el "riesgo enorme" de no salir y ante la "polarización feroz" que prevé se producirá en los próximos comicios. Así lo ha anunciado el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla. Decisión del Comité Ejecutivo del PRC que aprobaba por 56 votos a favor y tres abstenciones, presentar una propuesta al PP para que pueda gobernar en solitario que le trasladará este viernes. Un documento que no contempla en ningún punto que no haya comisiones de investigación.

El socialista Pedro Casares repite como cabeza de lista del PSOE de Cantabria al Congreso y Secundino Caso encabeza la del Senado. A Casares le acompañarán Noelia Cobo y Pablo Antuñano en los primeros puestos de la lista, a Secundino Caso le seguirán Esther Bolado y Eugenia Gómez de Diego.

La Universidad de Cantabria y la consejería de Educación abordan hoy los fallos en las pruebas de la EBAU. De momento, lo que ha hecho el rector Ángel Pazos es pedir perdón, asegura que los errores no perjudicarán a los afectados y asegura que se depurarán responsabilidades.