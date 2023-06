Noticias Cantabria Matinal 02/06/2023 07:20

María José Sáenz de Buruaga será presidenta del un Gobierno en solitario del Partido Popular gracias a la abstención del PRC. La líder del PP cántabro llamará hoy a Miguel Ángel Revilla para pedirle una abstención que el líder regionalista ya ha confirmado.

Ambos partidos han dado libertad a sus comités locales para llegar a pactos en los ayuntamientos donde pueden llegar a acuerdos. Mientras el PRC no ha decidido aún si concurrirá a las generales, Miguel Ángel Revilla sostiene que no él no será cabeza de lista para esas elecciones.

En la tarde noche de ayer, el PP y el PRC reunían a sus directivas. Hoy hará lo propio el PSOE. Ayer su líder, Pablo Zuloaga, hablaba del voto exterior que se contará hoy y que podría darles mayor representación municipal.