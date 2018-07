Aprobado en Cantabria el calendario escolar con una semana de vacaciones cada dos meses

El acuerdo, con vigencia para el periodo 2016-2019, se produce después de más de dos meses de negociación y tiene como objetivo que la educación pública cántabra vuelva a las condiciones que tenía en 2011, según ha explicado a los periodistas el titular de Educación, Ramón Ruíz.

Respecto al calendario escolar, que no se incluye en ese acuerdo general pero que hoy ha acordado la Mesa para que comience a aplicarse en el curso 2016-2017, Ruiz ha insistido en que no supone una reducción de la jornada lectiva -que seguirá siendo de 175 días-, si no una "racionalización" para que los trimestres no sean "tan largos".

Además, ha explicado que respecto al calendario actual, la única diferencia van a ser los días vacacionales que se van a fijar en noviembre, porque el resto -Navidad o Semana Santa-, ya existían, y ha adelantado que la Consejería tiene previsto programar actividades que permitan abrir a los centros esos días de vacaciones para facilitar la conciliación a los padres.

En cuanto al refuerzo con nuevos profesores en Educación Infantil, que recoge el acuerdo firmado por los sindicatos en la Junta de Personal Docente y la Consejería, se contratará a un profesor más para los centros con entre 3 y 5 aulas que no tengan más de 68 alumnos, mientras que los que cuentan con de 6 a 8 aulas y de 120 a 140 alumnos, tendrán dos profesores más.

Los centros de Infantil de 9 o más aulas y que cuentan con hasta 180 alumnos, dispondrán de tres profesores de refuerzo.

En cuanto a la reducción de la jornada a los profesores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el objetivo es que los docentes vuelvan a las 18 horas lectivas que tenían a la semana en 2011, con un máximo de 21 horas que se compensarán como horas complementarias.