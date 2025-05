'Volver a empezar'

‚úćÔłŹ Por Rom√°n P√©rez Gonz√°lez

He tardado en escribir la √ļltima anticr√≥nica de la temporada porque no ten√≠a nada nuevo que decir: la UD ha sido un desastre desde hace meses. El descenso se ve√≠a venir y sus dirigentes -Ram√≠rez, b√°sicamente- lo dejaron todo a esperar que hubiera tres peores que t√ļ para salvar el cuello. Solo as√≠ se entiende la desidia en tomar la decisi√≥n de mantener a Diego Mart√≠nez cuando ya era m√°s que obvio que est√°bamos ante una actualizaci√≥n del fen√≥meno Pako Ayestar√°n. Diez puntos desde enero a mayo, dieciocho partidos. Dos victorias y cuatro empates. Poco m√°s que decir.

A la Uni√≥n Deportiva le toca volver a empezar, pero la sensaci√≥n, ahora mismo, es de melancol√≠a, ve√≠a la jornada de multif√ļtbol, con todos los partidos de Segunda a la vez y el bajonazo era mayor: volvieron los dramas, los campos malditos, los viajes inc√≥modos, las encerronas, las trincheras, volvi√≥ la pesadilla demasiado r√°pido. No hay muchas ganas de Uni√≥n Deportiva en este momento porque, adem√°s, va a haber cero cambios en lo que se ha hecho: siguen los mismos despu√©s de un fracaso. Claro que se puede bajar, pero las formas han sido muy pobres. Treinta y dos puntos, lej√≠simos del m√≠nimo, de la frontera de cuarenta que este a√Īo no sirvi√≥ para salvarse. La Segunda es una ratonera, lo sabemos bien, y hemos vuelto, pero sus dramitas cotidianos ahora mismo dan baj√≥n, dan pereza, son un universo imposible de superar.

Y se har√°, claro. Vendr√° la desconexi√≥n, la confecci√≥n de la plantilla, alguien llamar√° la atenci√≥n y volveremos a caer, pero, ahora mismo, eso queda muy lejos. Y, como dije, el problema es el mismo: los que van a montar el Scalextrix son los mismos que destruyeron el otro, hace un a√Īo, los mismos que quisieron darle una vuelta a la idea de Pimienta errando en los dos arquitectos del proyecto, los mismos que no trajeron un sustituto de garant√≠as para Sergi Cardona, cuando se sab√≠a que se ir√≠a seis meses antes, los que creyeron que nos hac√≠a falta √Ālvaro Valles, pero dejaron jugar a Javi Mu√Īoz sin haber renovado. Los que sab√≠an lo que hac√≠an. Los mismos que fiaron todo a Silva y a Essugo, dos pibes que se jugaban su futuro particular en una cesi√≥n y que cuando esta dio sus frutos, desaparecieron de cabeza y de esp√≠ritu.

Ojal√° se aprenda esa lecci√≥n, pero no pasar√°: volveremos a hacer una plantilla nueva y a empezar, pero haciendo lo mismo que otras veces; cayendo en el mismo error. No es adivinar el futuro, son veinte a√Īos actuando igual, errando igual, muriendo y naciendo en el mismo punto. En palabras de Manuel Vicent ‚Äúel pasado no existe; el presente no es nada; el futuro no existe; estamos bailando sobre el pasado, en el l√≠mite que el pasado da al abismo, al borde de un acantilado que se dice futuro, pero que no existe‚ÄĚ.