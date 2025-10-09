La visita del equipo de Israel a Tenerife, de "Alto Riesgo"

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Política de Interior, ha declarado este jueves como partido de alto riesgo el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Basketball Champions League que se celebrará en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (20:00 horas) entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya, en un escrito que ha remitido a la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, y que ha sido compartido por el propio club lagunero.

El escrito señala que esta decisión atiende al artículo 20 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y pretende atenuar posibles actos de protestas y evitar un hipotético altercado o comprometer la seguridad tanto del club israelí, como el de resto de las personas que acudan al Pabellón o a sus inmediaciones.

Cabe destacar que hoy mismo el Ayuntamiento de La Laguna ha presentado una moción para apoyar públicamente la exclusión de los equipos israelíes de las competiciones y eventos deportivos en el municipio. Además, como segundo punto en la moción firmada por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, se eleva propuesta a las instituciones de ámbito superior, para que apoyen públicamente la exclusión de los equipos israelíes de las competiciones y eventos deportivos tinerfeños, canarios, españoles y europeos.

El propio club ha manifestado su propósito de acatar cualquier medida derivada de la visita del equipo de Israel a La Laguna, bien sea el aplazamiento o suspensión del mismo, o que se dispute a puerta cerrada. Corresponde a la propia organización del torneo, la Basketball Champions League (dependiente de la Federación Internacional de Baloncesto -FIBA-), tomar una decisión que, por el momento, no se ha producido.