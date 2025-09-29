Ver el bosque | La anticrónica de Román Pérez González

'Ver el bosque'

✍ Por Román Pérez González

Llevo semanas debatiéndome entre las ganas de que al equipo le vaya bien y lo que se ve en el campo y pensando si seré yo demasiado crítico, demasiado puntilloso, pero hoy ya lo he visto claro: lo que está haciendo la UD con un inicio con más números que juego es pan para hoy y hambre para mañana, este partido contra el Almería en casa ha sido ya un punto de no retorno.

Daba la sensación de que si duraba hasta el lunes a las dos menos cuarto nada se iba a mover. Un equipo plano, a espasmos, sin chispa, que remató a puerta por primera vez en el minuto 60. Me recordó al partido contra el Celta con Carrión en el banquillo, aquel en el que el equipo no pudo contra 9, desquiciados, esta vez sin tanta desesperación, pero sí con un punto de incapacidad para abrir una de las defensas que más goles ha encajado en lo que va de temporada.

Los puntos hasta ahora han ido tapando la escasa capacidad del equipo, especialmente en casa, para generar a través del juego ocasiones de gol. Estas son pocas y esos puntos han tapado el resto, si la jugada final de Álex Suárez hubiera acabado bien igual estábamos hablando de la resiliencia de la UD, pero la realidad es la que es.

Un equipo montado para que un pibe de 19 años sea el que marque la diferencia, un pibe de 19 años que desde que se subió al avión de vuelta de Córdoba ha perdido el aura de aquel día, en el que nos impresionó. Un pibe de 19 años que se autoexpulsó de manera completamente absurda. El partido deja detalles como que ya se sabe por qué el lateral izquierdo fichado este año para ser imprescindible ahí jugó hoy sus primeros minutos en ese puesto o la adaptación sin jugar de Recoba.

La decepción va más allá del resultado; se puede perder contra el Almería, es uno de los candidatos, pero los puntos -como ya pasó cuando llegó Diego Martínez- no nos pueden impedir dejar de ver el bosque. No jugamos a nada.