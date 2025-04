El CD Tenerife anuncia tres movimientos clave

El CD Tenerife, de la voz de Rayco García, máximo accionista de la entidad y miembro del Consejo de Administración, ha anunciado este miércoles 9 de abril, tres movimientos clave para el futuro de la entidad. En una rueda de prensa celebrada este mediodía, García confirmó de una tacada la renovación del entrenador, Álvaro Cervera, para la próxima temporada independientemente de la categoría en la que milite el club, la entrada al Consejo como asesor deportivo de Felipe Miñambres, y de Manu Guill como nuevo director deportivo de la entidad.

De esta manera el futuro deportivo desde la temporada 2025/26 en adelante quedan ya fijados, a ocho jornadas de que termine la presente campaña y sin saber si el CD Tenerife jugará en Segunda División o en Primera RFEF. Cervera se ha ganado a pulso su continuidad. El propio entrenador ya había avanzado días atrás que las conversaciones para aclarar su futuro habían comenzado y cuenta además con el respaldo tanto de la plantilla, como de la afición.

La sorpresa fue el anuncio de Felipe Miñambres en una nueva etapa en la entidad. Una de las leyendas del club como jugador, y que incluso ya fue secretario técnico de la entidad, rechazó recientemente una propuesta del Levante para continuar como director deportivo y se suma al Tenerife como sexto consejero de la junta directiva y, a partir del 1 de julio, como director general. El propio Miñambres participó de la rueda de prensa de Rayco García sentado a su derecha, y mostró su satisfacción por regresar a la isla, en este caso en otro desempeño.

En un día tan importante, el propio Miñambres tomó la palabra para advertir que no quieren "desviar la atención de lo prioritario, que es lo deportivo y las jornadas que faltan para terminar la temporada". Ya en turno de preguntas, el nuevo directivo blanquiazul explicó que las conversaciones con Rayco García se iniciaron prácticamente al día siguiente de rechazar la propuesta que le planteó el Levante. "Me ha gustado su claridad y sus sueños (por Rayco García), como en su día lo fue Javier Pérez. Es un soñador. Gracias a Dios puedo elegir donde quiero estar y esto es lo que más me motivaba. Mi mentalidad siempre es quedarme en el club en el que estoy ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? Muchas veces lo mejor es estar en un lugar en el que puedes crear. Toda mi vida me he movido por lo que me dicta el corazón, por sentimientos, y mi corazón me pedía estar aquí".

Sobre la renovación de Cervera, Miñambres apuntó que están todos "muy contentos por la renovación, porque se lo ha ganado y nosotros trataremos de ayudarle". Respecto al Tenerife que desearía ver matizó que "lo más importante es ganar, y si podemos divertirnos con el juego, con agresividad y chispa; mucho mejor". También fue preguntado por la llegada del nuevo director deportivo y su equipo de trabajo, explicando que llegan al club "gente que quiere trabajar, que no quiere figurar".

El tercer anuncio del día fue el de Manu Guill, que firma por dos años como nuevo director deportivo de la entidad en relevo de Mauro Pérez. Guill, ex del Eldense llega a la dirección deportiva junto con su mano derecha, Hugo Rico y, además, Ángel Medina, que llega procedente del Levante con el que coincidió con Miñambres, y con los que tendrán que diseñar el equipo de la próxima temporada.

Rayco García respondió posteriormente a las preguntas de los medios de comunicación. "Confiamos en un proyecto a medio y largo plazo. Cuando Cervera aceptó venir le ofrecimos el medio año más otro más, pero él prefirió esperar por su trabajo y apostó solo por la media temporada. Estábamos colistas y con ninguna esperanza, con muchas incógnitas en cuanto a nuestro juego e identidad. Me gustaría que la Liga durase cinco jornadas más porque estamos compitiendo muy bien y me entiendo a la perfección con Cervera. Él, Roberto (Perera) y el resto de profesionales saben lo que se hacen y queremos que tomen las riendas de la próxima temporada desde el principio, un proyecto sólido bien sea para conseguir el ascenso si descendemos, o intentar el ascenso a Primera si logramos la permanencia. Así me lo dijo él y me gustó, porque lo tiene claro", expuso en su alocución acerca de la renovación del actual cuerpo técnico.

El empresario tinerfeño, que accedió a la directiva en la Junta del pasado mes de diciembre y que negocia con José Miguel Garrido una compra de acciones que le permita reunir más poder. A este respecto explicó que busca "estabilidad. Aquí había personas que llevaban muchos años y cuya forma de trabajar no comparto. Era el momento de un cambio. Estoy trabajando mucho para llegar a ese paquete accionarial o a otros. Lo más importante es nuestro club, tengo 38 años y soy optimista con esta forma de trabajar y con nuestro presidente (José Daniel Díaz). Entre todos queremos poner al Tenerife donde se merece".

En cuanto a esa relación con Garrido, señaló que "lo que busco es entenderme con él y estamos muy cerca. Él quiere dejar esta etapa del Tenerife atrás y para mí el CD Tenerife es presente y futuro, pero hay muchos actores en escena, como los accionistas sindicados. De momento no hay ninguna Junta Extraordinaria a la vista. Le hemos visto las orejas al lobo y todo se ve reflejado en la salud deportiva del equipo". De esta manera, García finalizó con la expresión "estamos trabajando en el Tenerife del futuro".