'Sergio Kresic'

✍🏻 Por Román Pérez González

Recuerdo perfectamente el año del ascenso con Sergio Kresic; yo era un niño y la ilusión de ver a los más grandes en el Estadio podía con todo, pero había algo que empezaba a cocinarse a fuego lento dentro de mí: los partidos eran un tollo importante, no había canarios en el once, sí en la plantilla — Víctor, Orlando, Paquito, Socorro estaban por allí como estandartes- el grupo de jugadores aquel fue casi que una anomalía en la trayectoria del equipo porque se fichó con alegría y salió bien porque Las Palmas ganaba y ganaba y ganaba y acabamos adoptando a gente como Eloy Jiménez, como Koldo Sarasua, como Paqui que se quedó en Arucas, sin embargo la guinda de aquel pastel fue la llegada con todo hecho de Jorge Larena, quien debutó en el último aliento en Segunda y despuntó en Primera, meses más tarde.

La ilusión de ver a los tótems se juntó con la aparición estelar de Guayre en San Mamés o a Ángel López deslomándose como lo habríamos hecho cualquiera de nosotros de poder vestir la amarilla en el césped del querido Insular. Allí había algo distinto, algo nuestro, con esos que estaban viviendo lo que todos soñábamos que podríamos llegar a ser cada vez que cerrábamos los ojos y nos íbamos a dormir.

Con el croata Sergio Kresic se cumplió el objetivo, se subió, se alcanzó la proeza, pero la felicidad completa llegó cuando aquellos brotes amarillos empezaron a florecer y se asentaron. Con Carmelo al año siguiente, el segundo en Primera, con Orlando jugando y anotando en la élite. Con Jorge llevando la batuta y la clase, con Rubén marcándole a Casillas a pase de Alberto Hernández. Hasta ese momento, el ascenso, maravilloso, solo eran números, pero entonces, con los nuestros, el orgullo invadió esta tierra bendita. Pasó con Setién también, Las Palmas jugaba muy bien, Boateng lo hizo genial, pero los que nos hinchaban el pecho eran Roque, Vicente, Viera y Tana moviendo la bola. Siempre ha sido así, siempre será así.

Las Palmas va líder a expensas del resto de la jornada y tiene buena pinta, es un equipo serio, que sabe adaptarse a los momentos de los partidos, pero yo he recordado esto justo al leer que después de seis años el equipo jugó sin canarios en el once. Que puede ser una tontería o puede ser una señal más de que el producto, la empresa, la SAD que no anuncia las convocatorias, vende cervezas y compra una mansión va por un lado y nosotros, nuestra vida de la mano de la Unión Deportiva, por otro.