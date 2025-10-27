'Una película en el Gran Canaria'

✍ Por Román Pérez González

. Es el equipo menos goleado y jugaba para ponerse virtualmente primero. Todo deberían ser flores, sin embargo los partidos son un plomo en el alma, el equipo volvió a hacer un tiro a puerta en toda la noche y fue suficiente para sumar un punto, el golazo de Lukovic fue el único disparo entre los tres palos de la UD en El Alcoraz.

Y esto ya es una tónica, y da para sumar y sumar es bueno, pero el contexto lo es todo siempre: los partidos son un dolor y la Segunda es compleja, sí, pero aunque los puntos no dicen esto, la nota de la UD solo puede ser regular; no está mal, claro que no, pero tampoco está bien del todo, por eso la nota, a 24 de octubre sería eso: regular.

El equipo está jugando a no tener errores y a tratar de meter la única ocasión que tiene. El plan está saliendo, pero sabemos cómo es la Segunda División, sabemos que hay miles de emociones ocultas, agazapadas, deseando, soñando con descarrilar cualquier tipo de ilusión. Sabemos que solo van once partidos también, pero también ya vamos teniendo claro, salvo evolución, qué es lo que propone Luis García y por ahora está dando, pero una efectividad tan extraordinaria difícilmente podrá ser sostenida en el tiempo.