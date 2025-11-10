'Un rato en el mundo'

✍ Por Román Pérez González

Recuerdo perfectamente cuando mi amigo Jorge me puso por primera vez ‘Turnedo’ de Ferreiro, supe que ahí iba a quedarme para siempre, daba igual que hablara de una ruptura; aquella melodía, aquel engranaje, aquel ritmo iban a ser míos para siempre. Se iban a quedar en mí. La voz desgarrada de Iván me ha acompañado desde entonces. Lo hemos ido a ver cada vez que ha venido a la isla, una de ellas en una sala mínima, mi hermana estaba de Erasmus y la llamamos por videollamada para que también se lo gozara.

Hay veces que todo cuadra. Hay veces que todo sale redondo y crees que ese rato es un punto de apoyo para el resto de los días, para sobrellevar otros ratos menos amables, más ásperos; un rato en el mundo que recordarás para siempre: yo recuerdo todavía el gol de Eloy al Elche para subir de Segunda B, donde estaba, con quien estaba porque no era el sitio habitual de ver los partidos en el año 96. Hay instantes que duran años en la cabeza. El gol de Nauzet a la Real B. El gol de Cacá al Universidad. El gol de David Rodríguez al Lanzarote. Momentos que se quedan con su chincheta y todo colgados en algún lugar del alma.

La mañana del Las Palmas -Racing fue perfecta; el equipo hizo el mejor partido del año, se coloca con el triunfo muy cerca del líder y aunque quedan muchas galaxias para llegar a casa la sensación hoy fue otra. Mucho mejor, más cerca de la versión que ojalá no sea anomalía, excentricidad, sino norma, cierto es que es la versión que se ha visto con los dos equipos que nos han dejado jugar: Córdoba y Racing de Santander y que quizás esto ponga en sobre aviso a los equipos que vayan a jugar contra Las Palmas: encontrar el modo de crear ocasiones contra rivales cerrados será la clave porque será lo habitual, me temo. Hoy fue un día bonito, toca disfrutarlo porque el equipo supo sacar adelante un partido que se puso difícil y justo, ahí, emergió la mejor imagen de la Unión Deportiva Las Palmas de Luis García. Quién sabe si dentro de unos meses veremos este día como el momento en que el engranaje encajó del todo.