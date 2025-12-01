'Perder'

✍🏻 Por Román Pérez González

Perder no es el problema; el equipo llevaba mucho tiempo sin hacerlo, desde el 27 de septiembre que perdió contra el Almería. Es la primera derrota fuera de la isla si no contamos el tropiezo en Copa. Perder, decía, no supone nada. Caer por tercera vez en dieciséis jornadas tampoco es un drama.

El drama es haber tirado una vez a puerta en todo el partido y en el minuto ochenta y tres. La imagen fue la misma que otros días, pero esta vez el truco del almendruco no salió, tratar de que no te generen, tratar de aprovechar alguna y si no sacar un punto, se dice fácil y no lo es, estaba saliendo y hoy no y eso en sí mismo no es un drama, pero se le debe exigir mucho más a este equipo en ataque: hay argumentos, hay jugadores, hay otros caminos que no se están explorando porque el objetivo es cerrar la puerta de Horkas por encima de todo.

No hubo opción tras el gol con los cambios, no hubo ninguna posibilidad de ganar porque el objetivo fue racanear melocotonazos a Lukovic para ver si sacaba un aguacate de 15 euros el kilo, que diga en gol, como ya sucedió en Huesca con el que se rescató un punto en otro partido infame.