'Una película en el Gran Canaria'

✍ Por Román Pérez González

Como si de una peli se tratara hubo de todo en Siete Palmas: el equipo, es decir, el protagonista, empezó el partido, es decir, la peli, cabizbaja, sometida, incapaz de salir de la presión del Eibar, la UD no tenía el balón y apenas salía al ataque, el público se miraba pensando que quizás hoy estaba siendo todo un poco más áspero: hubo pitos, enfado, tedio, la gente susurraba si de verdad esa era la película que le habían dicho y de hecho hubo en todo el primer tiempo, — la mitad de la peli- dos disparos, uno de Lukovic que debió entrar y un golazo fabuloso que rompió el tedio.

Una jugada de esas que se recuerdan para siempre: la escena de ‘El secreto de tus ojos’ en el que se habla de que no se puede cambiar de pasión. La gente que estaba pensando en irse del cine creyó que qué bien haber elegido esta peli y no otra, el Real Madrid, por ejemplo. Todo cambió con el chutazo a la escuadra de Ale García.

Toda la pereza se borra con un gol así y el aburrimiento pasa a ser estrategia de guion, contexto que el director mete en la película para que se profundice mejor en la psique de los personajes. En la segunda parte se vivieron los mejores minutos del año en casa -una fiesta con amigos, música a tu gusto, tú te sirves las cosas, las risas son infinitas, no existe el lunes- y ahí, en ese éxtasis, llegó el gol de Lukovic, -ojalá haya matado nervios el pibito y templado esas ganas y ahora sea el segundo de muchos-, pero luego volvió el sesteo, no llegó el tercero y apareció un rato de diálogos absurdos del director del film que se recreaba viviendo y viendo la ola en el Gran Canaria, como si ya todo lo que quedaba fuera relleno, fruta escarchada, decoración innecesaria, páginas de guion que nadie había pedido, frases inconexas que no llegan a nada, puntos de vista de personajes que no interesan a nadie y llegó el gol del Eibar y con él el susto y minutos de tensión final que cerró Enrique Clemente con otro golazo en un disparo cruzado. El equipo- la peli- bien vale para acabar la jornada en el segundo puesto en ascenso directo, a expensas de lo que haga el Cádiz.