UD Las Palmas y CD Tenerife ya conocen a sus rivales en Copa del Rey

El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se jugará entre los días 28 y 30 de octubre próximos, ha emparejado a los equipos canarios ante conjuntos de Segunda RFEF; la cuarta categoría nacional de fútbol.

A Las Palmas le ha tocado en suerte el actual líder del Grupo IV, el Extremadura, un clásico en Segunda División y con alguna experiencia en Primera, y en el que militan como futbolistas, por ejemplo, el ex del Tenerife Gio Zarfino o el veterano Juanmi Callejón. Este partido se jugará en el Francisco de la Hera extremeño.

También jugará como visitante el CD Tenerife, en una semana, con esta Copa incluida, en la que los de Álvaro Cervera jugarán tres partidos seguidos en tierras peninsulares en apenas siete días. A los blanquiazules les ha tocado en suerte el RSD Alcalá. Como curiosidad, el cuadro madrileño recibirá la visita del Tenerife B días antes de jugar contra el primer equipo blanquiazul. Tras cuatro partidos oficiales esta temporada, están en descenso con cinco puntos.

El otro equipo canario, la UD San Fernando, se enfrentará al Albacete de la Liga Hypermotion, teniendo lugar esta eliminatoria en el Estadio de Gran Canaria. Los manchegos marchan en 16ª posición de la categoría de plata, con 8 puntos, y con el objetivo de lograr la permanencia un curso más en el fútbol profesional.