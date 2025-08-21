CANARIAS | SOCIEDAD

Multas en Tenerife a influencers y turistas que colapsen los accesos a los miradores

📸 Las ganas de una foto en el atardecer arrasa con zonas protegidas

🚩 Guardia Civil y Policía Canaria controlarán las carreteras

⛰️ El objetivo de los influencers se centra en los miradores de Chipeque, Chimague y Ayosa

Gustavo de Dios

Canarias | Tenerife |

Audio: Blanca Pérez, consejera del Medio Natural del Cabildo de Gran Canaria | Imagen: Mirador de Chipeque, Santa Ursula, Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha activado un dispositivo especial de vigilancia en el Parque Natural de Corona Forestal para controlar la masiva afluencia de visitantes en varios de sus miradores. La institución insular ha advertido que impondrá denuncias a quienes incumplan la normativa y generen aglomeraciones, con el objetivo de garantizar la seguridad y proteger el entorno natural.

El operativo se centra en los miradores de Chipeque, Chimague y Ayosa, puntos que registran gran afluencia de personas y vehículos, especialmente al atardecer. Las acumulaciones han provocado retenciones y estacionamientos indebidos, incrementando el riesgo en zonas de especial sensibilidad por la amenaza de incendios forestales.

El dispositivo cuenta con la participación de agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil y de la Policía Canaria, que actuarán de manera coordinada para prevenir situaciones de peligro. Se ha subrayado que las sanciones no serán solo una medida disuasoria, sino una herramienta para hacer cumplir la normativa en un espacio natural protegido.

Audio: La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila anuncia sanciones a los que accedan a los miradores de la cumbre sin cumplir las normas

En lo que va de año se han tramitado ya unas 700 denuncias por infracciones medioambientales en la isla, lo que evidencia la necesidad de intensificar el control en áreas de alta presión humana. El Cabildo estudia incluso establecer vigilancia permanente en los miradores más conflictivos, con el fin de compatibilizar la presencia de visitantes con la preservación del medio natural.

Con este refuerzo, la institución busca evitar el deterioro del entorno y garantizar la seguridad de residentes y turistas, recordando que el incumplimiento de las normas tendrá consecuencias sancionadoras.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer