'El milagro' | La anticrónica de Román Pérez González

'El milagro'

✍ Por Román Pérez González

La tradición popular cuenta como hacia el año 1481 la imagen de la Virgen María apareció de manera sobrenatural en lo alto de un pino situado en las inmediaciones donde años más tarde sería levantada la basílica que la alberga, así arranca la popular explicación de la aparición de la Virgen del Pino. Es, alrededor de 1607, cuando la imagen baja de Teror hasta Las Palmas de Gran Canaria y cuando se popularizan las peregrinaciones en la víspera de la fiesta el 7 de septiembre.

El partido en El Plantío empezó movido, la UD se acercaba con peligro y pudo adelantarse varias veces en el marcador, pero la falta de pericia en los instantes finales evitó cualquier gol. Fue un milagro que la primera parte acabara 0–0. En la segunda parte se ajustó más el Burgos y la UD mostró cierta inoperancia a la hora de descifrar el entramado defensivo burgalés.

La UD fue como el canal de televisión de partidos viejos Fútbol replay creo que es su nombre en el que se ve a Laudrup por ejemplo, con una falta de calidad infinita en la definición. Marc Cardona, Fuster y Lukovic tuvieron jugadas para provocar el grito feliz del gol, pero no llegó.

Visto lo visto, con 5 puntos de 12, lo reflejado en el verano, los vaivenes, las improvisaciones, las tonterías semanales -esta semana fanáticos de la NFL- el milagro es el número de abonados, con estos delanteros — Marc Cardona, buen jugador sin excesivo gol (hoy se vio); Lukovic, 19 años, cedido, buen inicio, pero dos partidos sin chicha, hoy pudo salir expulsado; Jesé, fuerísima de forma y Mata, se queda, se va, se queda, se va; decía, con estos delanteros es difícil que cuadre el milagro.

Visto lo visto, lo de Córdoba fue un espejismo. Como espejismo empieza a ser Luis García. La competición no para y cada semana se muestra con menos cintura para cambiar el plan que trae previsto de casa. Hoy la nota positívisma fue Iñaki González con un criterio fabuloso a la hora de dirigir al equipo. Lo sorprende es haber reforzado ese puesto con dos piezas nuevas (más Kirian) teniéndolo a él. Amatucci ha demostrado ser un buen futbolista; Cedeño está por ver. Como tantas cosas en esta UD que ya va camino de la jornada 5 con deberes acumulados. Con más dudas que certezas.