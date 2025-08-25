Marruecos se niega a rescatar un cayuco con bebés y menores asegurando que no tiene medios

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este pasado domingo a 248 personas, entre ellas dos bebés y varios niños pequeños, que iban a bordo de un cayuco avistado por un barco mercante a unos 429 kilómetros al sur de Gran Canaria.

Según ha indicado la ONG Caminando Fronteras, que alertó de la salida de este cayuco, en base a datos de las autoridades españolas entre las 248 personas rescatadas, todas ellas de origen subsahariano, hay 10 menores -entre ellos dos bebés- y 17 mujeres, que habrían salido desde Senegal.

En la mañana del sábado, el buque Teos reportó al Centro Nacional de Salvamento Marítimo que tenía un cayuco parado al costado con numerosas personas a bordo, en una posición a 232 millas náuticas (429 kilómetros) del sur de Gran Canaria, según ha relatado un portavoz de la sociedad estatal.

El barco mercante hizo firme un cabo al cayuco y solicitó asistencia al no ver seguro realizar más operaciones, al tiempo que explicó al personal de Salvamento que la embarcación precaria se hallaba a la deriva porque no tenía motor.

Marruecos rechazó el rescate por falta de medios

El cayuco se encontraba en aguas de SAR (siglas en inglés de la zona de Búsqueda y Rescate, Search and Rescue) conjunta entre España y Marruecos, si bien este segundo país informó de que no tenía embarcaciones disponibles en la zona, por lo que se encargó de coordinar el rescate Salvamento Marítimo.

Así, el centro de la sociedad estatal de Las Palmas movilizó a la guardamar Urania que a las 02:15 horas de este domingo informó del rescate de las 248 personas que estaban dentro del cayuco.

Finalmente, la embarcación de Salvamento con los migrantes a bordo arribó al muelle de Arguineguín sobre las 15:30 horas (hora local), donde se procedió al desembarco de los subsaharianos y a una primera valoración ya en tierra por el personal sanitario.

Este es el primer rescate de personas migrantes en la Ruta canaria desde el pasado 12 de agosto, cuando se auxilió a dos embarcaciones con 67 personas en total en Lanzarote y Gran Canaria.