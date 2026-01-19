'Un mal día para dejar de fumar'

Por

En una de las escenas de la absurda y maravillosa ‘Aterriza como puedas’ el protagonista, un antiguo piloto que se ha quedado colgado por una mala experiencia militar debe aterrizar el avión en el que viaja tras haberse intoxicado la tripulación. En la torre de control, un experto, pero cansado controlador aéreo dirige la operación y de vez en cuando va diciendo “elegí un mal día para dejar de fumar”, restándole de un plumazo trascendencia a la escena. El efecto siempre siempre siempre me hace reír.

Las Palmas dio la cara en la primera parte, pese a los errores defensivos, pero en la segunda el equipo fue un muñeco, por primera vez en la temporada, superadísimo, por un rival que dio un puñetazo sobre la mesa en un día que estaba marcado en rojo, pero que no es definitivo, ni mucho menos, aunque duela.

Los errores defensivos que hasta ahora han sido el gran bastión de la UD, sí sorprendieron. Mika y Barcia tuvieron menos precisos que otros días, seguro que la lesión de Viti contribuyó a romper el equilibrio, a deshacer el engranaje que funcionaba como la seda. La entrada de Alex Suárez por el costado no salió del todo bien, no dio tranquilidad ni seguridad y la magia del Racing en ataque hicieron el resto. El vendaval que otras veces ha sido la Unión Deportiva esta vez fue al revés, tocó aguantar el chaparrón, tocó recibir las cachetadas. En ningún otro partido de la temporada el equipo había recibido dos goles. Trece en una vuelta completa y hoy cayeron cuatro.

Ojalá haya sido solo un mal día; queda una infinitud aunque se hubiera ganado, por supuesto, pero hay que entender y aprender bien de este guantazo para que este bache no se convierta en socavón. Por contextualizar, la UD a estas alturas el año pasado todavía no tenía alma de descendido; todavía tenía el regusto de haber ganado en Barcelona, tenía puntos y ánimo para no pensar en desgracias. Ya había recibido el golpe de Elche en Copa, pero era solo una anécdota y no la tendencia que vimos después. En fin, ojalá que este drama (cuarta derrota del año) solo haya sido un mal día para dejar de fumar.