La Laguna Tenerife tendrá un pabellón para 10.000 personas

La ciudad de La Laguna, en Tenerife, contará en los próximos años con un moderno pabellón deportivo con capacidad para unas 10.000 personas. Este espacio, destinado principalmente al CB Canarias, permitirá duplicar la asistencia a los partidos de la Liga ACB y servirá también como sede para competiciones, espectáculos de distinta índole, congresos, conferencias...

El anuncio fue realizado este martes por el alcalde Luis Yeray Gutiérrez durante un acto en el Pabellón Juan Ríos Tejera. Según explicó, aunque el club aurinegro será el principal beneficiado, la nueva infraestructura estará preparada para albergar torneos de gran relevancia como la Copa ACB, además de conciertos y eventos culturales, dada la evidente limitación del actual Santiago Martín.

Con más de 4.500 abonados frente a un aforo máximo de 5.000 plazas, el club llevaba tiempo reclamando un recinto que acompañara su crecimiento. El proyecto, que requerirá financiación tanto del Cabildo de Tenerife como del Gobierno de Canarias e incluso europea, se levantaría en las inmediaciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Contará con un terreno de 42.365 metros cuadrados, aparcamiento para 800 coches y un presupuesto estimado superior a los 32 millones de euros.