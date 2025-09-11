Kirian vuelve a los terrenos de juego

Kirian Rodríguez, uno de los capitanes de la UD Las Palmas, ha anunciado en la tarde de este jueves 11 de septiembre, que tiene el alta deportiva y, por lo tanto, que cuando lo considere su entrenador Luis García podrá volver a vestir la camiseta del equipo después de casi nueve meses de ausencia por su recaída de Linfoma de Hodgkin

"Comunicarles que tengo el alta médica. No estoy curado, un paciente oncológico necesita cinco años para decir que está curado, de ahí mi recaída porque no estaba curado del todo. Pero sí tengo el alta médica y competitiva. Eso me permite recuperar mi día a día de verdad, mi normalidad, entrenar y poderle pegar una patada a un compañero o ellos a mí; o mirar mal al míster cuando no me meta en las convocatorias", inició Kirian la rueda de prensa que empezó a las 14:00 horas.

Kirian contó el proceso vivido en los últimos meses: "A finales de mayo pasé 25 días en el Hospital par realizarme un autotransplante. Después me recomendaron 100 días de reposo, en mi casa, pero eso no existió porque desde el primer día, con precauciones, entrené. He participado con el grupo, he tenido el privilegio de poder ir entrenando como comodín y que mis compañeros tuvieran un poco de cuidado. El alta médica me hace volver a la dinámica del grupo. Estoy limpio, puedo ir a los choques, a los duelos. Ahora dependerá del cuerpo técnico, me verán semana a semana cómo voy entrenando y serán los que tomen las decisiones".

Además, el jugador pidió "paciencia" con el cuerpo técnico "porque le preguntarán semana a semana por mí, y ellos están cualificados para verlo, cuando me vea para estar será el primero que me pondrá. Necesito semanas, entrenamientos, que son los que me darán el ritmo. Participaré lo antes posible".