Furgonetas y tiendas de campaña se están convirtiendo en alojamientos habituales de trabajadores canarios

Tiendas de campaña, chamizos o furgonetas. Tres espacios que para desgracia del trabajador medio canario se han convertido en una alternativa habitacional. Ni compartiendo piso ni alquilando una habitación profesionales del sector turístico pueden permitirse vivir en municpios como Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana o Mogán. El precio de la vivienda de alquiler, la leyenda urbana de que un inquilino, sea cual sea su condición económica se va a convertir en un moroso y la especulación sin control además de la fuga de viviendas al alquiler vacacional no registrado han conseguido lo que hasta hace 3 o 4 años era una fantasía oscura: no hay vivienda para los residentes en Canarias.

El que no compró en su momento o heredó una vivienda familiar se está viendo obligado a entrar en un laberinto imposible a la hora de encontrar un hogar en el que vivir pagando una renta. Policías en Fuerteventura que viven en furgonetas y se asean en las dependencias de la comisaría en la que están destinados, docentes que tienen que rechazar plazas en islas menores porque no pueden costearse un piso o personal sanitario que acaba sin trabajo por las mismas razones. El escenario es terrorífico con viviendas de poco más de 40 metros cuadrados que se alquilan por más de mil euros en zonas en donde hace 4 años no se pagaban más de 600 euros.

La situación está descontrolada y parece que cualquier anuncio político siempre con soluciones a largo plazo solo consigue empeorar la situación.

De esta situación hemos hablado hoy en Más de Uno Canarias con Manuel Fitas, Secretario de la Federación Sindical de Canarias, organización sindical mayoritaria en el sector hotelero de Tenerife.

La Federación Sindical de Canarias denuncia que cada vez son más los trabajadores del sector turístico a los que no les queda más remedio que tener que dormir en furgonetas o en sus propios vehículos

El Secretario de este sindicato ha afirmado que en Tenerife esta situación se está produciendo en zonas como San Isidro o en Guaza pero es una opción que se extiende por todo el archipiélago y es un problema generalizado. Manuel Fitas cree que una alternativa sería ofrecer incentivos fiscales para el alquiler residencial de larga temporada.