La FIBA se lleva a 15 jugadores de los equipos canarios

Nada menos que 15 jugadores de La Laguna Tenerife y del Dreamland Gran Canaria estarán esta semana con sus respectivas selecciones nacionales en la nueva ventana FIBA, que provoca un nuevo parón en la Liga ACB.

En La Laguna Tenerife, son siete los internacionales convocados: Jaime Fernández y Fran Guerra con España; Gio Shermadini con Georgia; Thomas Scrubb con Canadá; Wesley Van Beck con Azerbaiyán; Kostas Kostadinov con Bulgaria; y Dylan Bordón con Argentina.

La mayoría debutará este jueves 27, repartidos por media Europa y América. España visitará a Dinamarca el jueves y el domingo recibirá en Tenerife a la Georgia de Gio, en lo que será la última aparición oficial del pívot con su selección. Kostadinov se medirá a Armenia; Van Beck jugará ante Macedonia del Norte y Luxemburgo; Scrubb afrontará doble duelo ante Bahamas; y Bordón tendrá dos choques frente a Cuba.

En el 'Granca', serán ocho los jugadores que viajen con sus combinados nacionales: Salvó, Brussino, Labeyrie, Albicy, Kuath, Angola, Samar y Maniema. En Europa, Salvó podría tener minutos con España ante Dinamarca y Georgia; Albicy y Labeyrie jugarán con Francia contra Bélgica y Finlandia; Ziga Samar afrontará con Eslovenia sus partidos ante Estonia y Suecia; y el joven Maniema se medirá con Suiza a Serbia y Turquía.

En resumen, una ventana FIBA con marcado acento canario, con 15 jugadores repartidos por todo el mundo representando a Tenerife y Gran Canaria al máximo nivel.