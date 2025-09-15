Fernando Clavijo: "En absoluto está garantizado que las 9.000 vviendas vacacionales ilegales vuelvan al alquiler residencial"

El Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo analizó por espacio de media hora el arranque del curso político tras el verano en una entrevista en Más de Uno Canarias en donde a preguntas de Sergio Miró tocó todos los temas recientes de la actualidad de las islas y de España.

Desde lo ocurrido ayer en la llegada de la Vuelta Ciclista a España a Madrid hasta el anuncio del ministro Torres, este fin de semana, sobre los presupuestos generales del Estado para 2026.

Fernando Clavijo, Presidente del Gobierno de Canarias en el transcurso de la entrevista en Más de Uno Canarias | Gustavo de Dios

Las 9.000 viviendas vacacionales ilegales de Canarias no volverán al alquiler "tradicional"

El presidente ha valorado el resultado de cruzar datos entre los registros de vivienda y las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb o Booking, cruce que ha aflorado más de 50.000 viviendas operando de forma ilegal en el sector de las Vv de las que cerca de 9.000 están en Canarias. Las islas son la segunda región con mayor actividad ilegal de toda España y Clavijo celebra que se retiren de las plataformas pero desmiente que esas viviendas retornen a alquiler convencional, el residencial, tal y como ha destacado Pedro Sánchez y mucho menos volverán, ha dicho, a un escenario de alquiler asequible. Clavijo entiende que esas viviendas serán publicitadas por otras vías como las redes sociales.

La migración y los menores: los pasos son lentos pero seguros

Se abre una nueva vía con la aprobación del decreto de reforma de la Ley de Extranjería y los autos del Supremo sobre los menores migrantes peticionarios de asilo. Los pasos son lentos, ha dicho el presidente, pero por ejemplo, ya hay menores gracias a la declaración de contingencia migratoria tendrán que ser reubicados en menos de dos semanas.

Que significaría que Sánchez tuviera presupuestos para 2026

El ministro Torres anunciaba este fin de semana que el Gobierno de España llevaría al Congreso un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 y que saldrían adelante. Clavijo califica el anuncio como buena noticia para los asuntos pendientes que el ejecutivo canario mantiene con el Estado.