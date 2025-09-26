Muere la escritora y expolítica canaria Dulce Xerach

Dulce Xerach, escritora y expolítica de Coalición Canaria, ha fallecido a los 56 años de edad. Xerach fue diputada en el Parlamento de Canarias y consejera del Cabildo de Tenerife y del Gobierno regional.

Fuentes del Ejecutivo canario han señalado que al parecer el fallecimiento de la expolítica tinerfeña se produjo de forma repentina mientras estaba alojada en un hotel de Madrid.

La carrera de Xerach estuvo siempre vinculada al mundo de la cultura y fue una de las grandes impulsoras del Tenerife Espacio de las Artes, y del Espacio El Tanque, ambos en Santa Cruz de Tenerife. También fue presidenta del Círculo de Bellas Artes de Tenerife y presidenta de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Tenerife.

Licenciada en Derecho en la Universidad de La Laguna, cursó también diversos másteres en gestión de empresas y en patrimonio cultural, y obtuvo un doctorado en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid.

Xerach fue consejera de Cultura en el Cabildo de Tenerife, viceconsejera de la misma área en el Gobierno de Canarias y diputada parlamentaria por la isla de Tenerife en la Cámara regional.

Casada con el prestigioso arquitecto Fernando Menis, fue cuñada del fallecido expresidente del Gobierno de Canarias con CC Adán Martín, también expresidente del Cabildo de Tenerife durante muchos años.

Además, Dulce Xerach Pérez era escritora y publicó dos novelas de género negro protagonizados por el personaje de la inspectora María Anchieta: Robo en Sao Paulo y Asesinato en una playa de Londres.

Muchas reacciones en los ámbitos, político, social y cultural de Canarias y de toda España

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha escrito en su perfil en 'X' que la muerte de Dulce Xerach “deja un vacío irreemplazable, una mujer comprometida con la cultura y la palabra” en el archipiélago canario.

“Dulce no fue solo compañera también fue una escritora de talla y defensora del patrimonio de nuestras islas. Su huella queda en cada biblioteca, centro cultural, en cada rincón donde se respire nuestra cultura”, ha destacado.

Ha incidido en que Dulce “creyó en Canarias” y “luchó por ella”. “Mi abrazo más sincero a su familia, amistades, compañeros y a quienes admiraban su obra”, ha destacado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado sobrecogido por el fallecimiento de Dulce Xerach, a quien ha descrito como una mujer “defensora” de la cultura y patrimonio histórico de Canarias y “creadora y gestora pública”.

Todo mi ánimo y cariño para familiares y amistades en estos durísimos momentos

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha mostrado su “profundo pesar” por el fallecimiento de Dulce Xerach, que “dedicó gran parte de su vida a la cultura y al servicio público”.

Ha reconocido que su “impulso fue clave” en proyectos emblemáticos como Tenerife Espacio de las Artes, “dejando una huella imborrable en la vida”. “Descansa en Paz. Mis condolencias a su familia y amigos”, ha indicado.

Por su parte, el Círculo de Bellas Artes de Tenerife ha lamentado “profundamente” el fallecimiento de Dulce Xerach. “Nos resulta difícil escribir estas líneas, porque cuesta aceptar que una persona tan vital, entusiasta y comprometida ya no esté entre nosotros y nosotras”, ha escrito en un comunicado el presidente de la institución, Pepe Valladares

“Dulce fue presidenta del Círculo de Bellas Artes de Tenerife entre 2014 y 2016. Durante esos años, dedicó toda su energía a revitalizar la institución, impulsando proyectos, eventos y actividades con los que quiso atraer especialmente a las generaciones más jóvenes”, ha rememorado.

“Defensora de la visibilidad femenina en el arte, y de manera especial en la literatura, tras dejar la política encontró en la escritura una forma de seguir transformando realidades, dando vida a la inspectora Anchieta, protagonista de sus novelas. Hoy, el Círculo llora su partida, pero también celebra con gratitud su legado y la huella luminosa que deja en nuestra historia y en la memoria de todos y todas las que tuvimos la suerte de compartir camino con ella”, concluye.