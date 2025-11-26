España se engancha a Tenerife

La selección española absoluta de baloncesto regresará a Tenerife seis años después de su última comparecencia en la isla, en esta ocasión para cerrar la primera ventana de clasificación rumbo al Mundial de Catar 2027. Aunque antes de pisar el parqué del Santiago Martín, el conjunto nacional deberá medirse a Dinamarca, en el debut del nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo, que sustituyó a Sergio Scariolo tras el reciente Eurobasket.

España busca asegurarse una de las plazas del Grupo A, en el que comparte competición con la propia Dinamarca, Georgia -a quien se enfrentará el domingo en La Laguna- y Ucrania. Los tres mejores avanzarán a la segunda y decisiva fase, donde se cruzarán con los clasificados del Grupo B (Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía).

Un estreno en 2017

La primera aparición de España en territorio tinerfeño se remonta a 2017, durante una serie de encuentros amistosos preparatorios para el Eurobasket. La gira arrancó en el Santiago Martín, en agosto, con una clara victoria frente a Túnez (71-45). Posteriormente, el combinado español cayó ante Bélgica (71-89), en un duelo marcado por la grave lesión de Sergio Llull. Los aficionados que acudieron al recinto lagunero pudieron disfrutar de la presencia de figuras de primer nivel como los hermanos Gasol, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro y Sergio Rodríguez.

Dos visitas más en 2018 y 2019

La selección volvería al pabellón lagunero en dos ocasiones más, ya en 2018 y 2019, con el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo 2019 como telón de fondo. El 2 de diciembre de 2018, España certificó su presencia en el Mundial tras imponerse con suspense a Ucrania (72-68). Jaime Fernández, actualmente jugador aurinegro, lideró la anotación de aquel compromiso. En esa convocatoria figuraron también Rodrigo San Miguel, Javi Beirán y Sebas Saiz.

La última visita se produjo en febrero de 2019, con la clasificación ya asegurada y como broche a una fase sobresaliente, saldada con un balance de 10 victorias y 2 derrotas pese a las ausencias de jugadores de Euroliga y NBA. España cumplió sin sobresaltos ante Turquía (74-58) en el Santiago Martín.