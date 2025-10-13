'El envés'

✍ Por Román Pérez González

La cara B de la cinta frente a la cara A, la urdimbre y la trama de un tejido, el haz y el envés de una hoja de una planta; se puede decir de muchas maneras, pero, pero en las dos horas que duran los partidos aproximadamente la UD tiró una vez a portería.

Es más, en los últimos dos partidos -180 minutos, redondeándolo; tres horas de tu vida- la UD ha tirado dos veces a portería. Portería que estaba ocupada por el cuarto portero del Granada, un chico que debutaba, una ocasión fabulosa para probarlo y que, sin embargo, no fue. Paradójicamente el balance en estas dos semanas es de cuatro puntos. Nada que objetar en lo numérico teniendo además en cuenta los rivales: Cádiz y Granada, pero uno se plantea si con esto va a dar en la maratón hipertensa, es llamativo que la UD ganando ayer se hubiera puesto virtualmente líder y que el partido siendo un horror haya sido similar a los precedentes.

¿Se suma? Sí. ¿Hay algo que vayas a recordar del partido? No, nada, la lesión de Recoba, si es grave y si no, ojalá que no, ya está, y es verdad que la carretera de Segunda tiene muchos días así, raros, en los que sumar y olvidar es el pan nuestro de cada jornada, pero por otro lado ya es una tendencia que no se vea nada y ya estamos en octubre. El equipo está muy bien en zona defensiva, eso también es una realidad, pero en ataque es muy muy pobre lo que ofrece y a eso, al crecimiento que por ahora no hemos visto en ataque y a las vigas defensivas es a lo que se aferran los que quieren ver solo el haz y no el envés de nuestra hoja de planta favorita: la Unión Deportiva Las Palmas.