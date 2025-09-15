'Dos faros en la noche' | La anticrónica de Román Pérez González

'Dos faros en la noche'

✍ Por Román Pérez González

La Unión Deportiva ganó, es decir, cumplió el objetivo. Dos buenos goles de Iván Gil, el primero tras resolver dos movimientos inteligentísimos de Enzo Loiodice y de Pejiño y el segundo tras un disparo cruzado precioso. Y ya no hubo nada más. Los goles fueron dos faros en la noche. Puede parecer suficiente, de hecho, si nos agarramos a lo práctico lo fue. Ganó. Pero el fútbol, al menos como yo lo entiendo va mucho más allá del resultado (que es el objetivo, está claro).

Si uno fuera resultadista vería al día siguiente del partido el marcador: ganamos, bien; perdimos, mal; empatamos, bueno y con eso se ahorrarían muchos disgustos. La Unión Deportiva ha ganado dos partidos por pegada (al Córdoba y a la Real B, y esto no es malo, por supuesto), pero también se ha dejado puntos por el camino los días que ha tenido menos respuestas de cara al portero rival (Burgos, Málaga) y, aunque aún es pronto para determinarlo, uno no sabe a qué UD agarrarse.

Sí que ya podemos ir diciendo que, en lo que al juego se refiere, la Unión Deportiva Las Palmas no está avanzando demasiado. Sigue, repito, en lo que al juego se refiere más o menos igual que en la primera jornada, lo cual no es que sea malo, es que no es lo que nos habían dicho. Ganó, que es lo importante, mientras el juego y ver cómo resuelve el entrenador los días menos precisos de cara a puerta que estén por llegar vayan sucediéndose. En lo referido al juego, ¿Qué diferencias hubo entre el empate ante el Andorra, la derrota ante el Málaga, el partido en Burgos y la victoria ante la Real B? Solo el tiempo -ese gran cabroncete- dictará si con los años nos estamos volviendo sibaritas o si por el contrario estamos ante cierto maquillaje individual tapando los agujeros colectivos.