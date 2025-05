'El desencanto'

鉁嶏笍 Por Rom谩n P茅rez Gonz谩lez

En el a帽o 1976 el cineasta Jaime Chavarri estren贸 la pel铆cula documental sobre la familia Panero y la llam贸 鈥楨l desencanto鈥, utilizando la estramb贸tica situaci贸n de la familia del poeta Leopoldo Panero, su mujer Felicidad Blanch y sus hijos Leopoldo Mar铆a Panero, Michi Panero y Juan Luis Panero.

Esa sensaci贸n de ser los parias de la Tierra, de estar en medio de la nada, de tristeza, es la que cubre todo el ambiente tras un descenso. Una ca铆da, adem谩s, que se ve铆a venir desde que se sec贸 la idea de Garc铆a Pimienta en febrero del 24. A pesar del tiempo que hubo para organizar el curso 24鈥25 las cosas salieron al rev茅s. De hecho, hubo que esperar al par贸n de selecciones de octubre para que se incorporaran dos jugadores (Essugo y Silva) que a la postre resultaron esenciales, dos jugadores con los que apenas pudo contar Carri贸n, al que se esper贸 demasiado, visto lo visto.

Lo peor de este desencanto es que no tiene visos de traer consigo mejoras en los errores ya repetidos, b谩sicamente porque ya ha sucedido y porque los primeros pasos han tra铆do la renovaci贸n del Consejo hasta 2030 y una rueda de prensa tan arrogante como acostumbra el due帽o que se sabe absolutamente impune y reci茅n respaldado. El desencanto viene tambi茅n porque ya estuvimos en esta misma frontera y la soluci贸n fue hacer una plantilla a golpe de talonario tras la ayuda por descenso, pero para poner a Manolo Jim茅nez a llevarla, con destituci贸n en la jornada 6, con una delantera con Rub茅n, Araujo y Rafa Mir, pero sin que se notara que estos tres estaban ah铆, con un Fidel Chaves que pas贸 por aqu铆 sin dejar huella, con elecciones fallidas en el banco, con decisiones a impulsos como ya dijo Setien en 2015, hace una d茅cada ya.

Como a impulsos fue la salida de Visnjic, como a impulsos fue el gol de David Rodr铆guez en Lanzarote, el gol de Nauzet Alem谩n en Anoeta, el gol del Chino al Zaragoza, la salida de Lobera para traer a Josico, la salida 煤ltima de Viera, los negocios en paralelo en el 75 aniversario mientras se empobrec铆a la plantilla, la llegada de Paco J茅mez, la espera por Paco J茅mez que mantuvo a Paquito Ortiz un mes y algo en el puesto de entrenador o mantener a Diego Mart铆nez cuando se ve铆a el agua ya entrando en los camarotes, hace dos meses. Volver a traer a Paco Herrera, volver a traer a Kresic. El desencanto se ha ido macerando, no es de hoy, no es por perder tantos y tantos partidos, el desencanto se ha ido labrando semana a semana, decisi贸n tras decisi贸n, Prince Boateng se queda, Prince Boateng se va, De Zerbi es nuestro hombre, Manolo M谩rquez conoce la casa, Pepe Mel es un hombre de f煤tbol, y as铆 hasta el infinito. Veinte a帽os dan para mucho. El desencanto ahora es may煤sculo y se ir谩, pero ahora es lo que queda, lo que pesa, lo que hay. Se vienen decisiones trascendentales para no movernos ni un mil铆metro en lo importante: todo cambia alrededor para que nada cambie en lo esencial. Y si hay protestas, ese d铆a, justo, hay motivos personales para verlo por la tele y no pasa nada.