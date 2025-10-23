Canarias registra la tasa más alta de violencia machista de toda España

Las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2025 aumentaron un 44,6% en comparación con el mismo periodo de 2024. Si en la primavera pasada los juzgados de las Islas habían registrado 2.767 denuncias por violencia machista, en la de este año el número fue 4.001 (1.234 más), según datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Siempre según el informe del órgano de gobierno de los jueces, y en consecuencia con el dato anterior, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias aumentó entre abril y junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2024. Pasó de 2.621 a 3.817, 1.196 más, un aumento porcentual del 46,6%

De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el segundo trimestre de este año una tasa de 33,7 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la más alta del Estado, 6,1 puntos por encima de la segunda, Baleares (27,6) y 14,5 puntos por encima de la media nacional, 19,2 en el periodo analizado. La comunidad con la tasa más baja fue Castilla y León (11,9).

El 96% de los casos terminó en sobreseimiento provisional

El informe del Observatorio ofrece más datos: de las 3.817 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el periodo de estudio, 2.302 fueron españolas y 1.515 extranjeras. 412 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 20,8% más que en el segundo trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 341 mujeres.

Durante la primavera pasada, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 715 sentencias condenatorias (un16% menos que en el segundo trimestre de 2024), 38 sentencias absolutorias (un 20,8% menos que en el año anterior), 99 autos de sobreseimientolibre (-26,1%) y 2.412 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+174,1%). El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 95%(+0,2%) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 96,1% (un10,7% más que en el año anterior).

En lo que alude a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 754 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un16,3% menos que en el segundo trimestre de 2024), siendo condenadas el95% (un 0,4% más que en 2024). 521 fueron ciudadanos españoles y 195extranjeros.

En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron esteinvierno 567 peticiones, un 20,1% más que en el de 2024. De ellas, los juzgadosinadmitieron 10, adoptaron 408 (un 11,5% más que en 2024) y denegaron149 (+40,3).

El estudio del Observatorio ofrece por quinto año datos desglosados por islas. Entre abril y junio de 2025, en Fuerteventura se registraron 156 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.360;

en Lanzarote, 180; en El Hierro,6; en La Gomera, 16; en La Palma 60, y enTenerife, 2.636. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.