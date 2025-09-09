Canarias escenario anoche de dos asesinatos

Noche de sucesos en las islas en donde este noveno día de septiembre ha amanecido con dos investigaciones policiales en marcha, una en Gran Canaria y otra en La Palma. Los dos presuntos autores de los crímenes estan, uno detenido y la otra hospitalizada.

El crimen de Siete Puertas

Una mujer de 78 años fue apuñalada anoche en Las Palmas de Gran Canaria por su hijo, que se entregó a la Policía tras acabar con su vida, según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Los hechos sucedieron sobre las 21.10 horas del lunes en el diseminado de Siete Puertas, en el barrio de San Lorenzo.

A esa hora, una patrulla acudió al domicilio de la víctima después de que su hijo manifestara que la había matado con un cuchillo.

El cadáver de la mujer fue trasladado durante la noche al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, mientras el grupo de Homicidios de la Policía inspeccionaba la vivienda. Por el momento no se han difundido más detalles sobre la víctima y el presunto homicida, ni sobre las circunstancias del crimen.

Tragedia en La Palma

Según a comunicado a primera hora el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juzgado de guardia en Santa Cruz de La Palma confirma que investiga un presunto delito de homicidio en el municipio palmero de Breña Alta. La fallecida es una mujer de 32 años, que al parecer habría muerto por inhalación de gases provocada en este caso por su propia madre. La presunta autora de los hechos se encuentra hospitalizada porque supuestamente después de su acción intentó quitarse la vida igualmente inhalando gases tóxicos. Sucedió en la madrugada de este martes.