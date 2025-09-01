'Bienvenidos' | La anticrónica de Román Pérez González

'Bienvenidos'

✍ Por Román Pérez González

La leche condensada del café, que apaga su sabor es la clave para mí para tolerar el propio café. La cintura de Amatucci, su clarividencia en el pase, los movimientos de espalda de Lukovic, la jerarquía de Viera aunque el físico ya sea el que es, hay motivos interesantes en el alba de la temporada, sin embargo, pese a intentar obviar lo evidente la Segunda División se hace notar todo el rato: el calendario, la imposibilidad de parar cuando juegan las Selecciones nacionales porque es absolutamente desquiciante por eterno, los campos — encerronas, jugar un día en Córdoba y que te comas un 0–1 en casa al siguiente.

Es la Segunda. Y cuanto antes lo entienda la bisoña Unión Deportiva le irá mejor. No estuvo mal a ratos, a empujones, a espasmos, Ale García sigue destruyendo censores, Recoba tiene pinta de romperla, hay mimbres, hay que agarrarse a eso, pero todavía está todo por desprecintar. Es una casa nueva para muchos, hay que probar el sillón, hay que pasar una tarde entera tirado sobre él para saber si sirve o estaba más guapo en Ikea. El arbitraje es otro de los elementos que también ayuda a que duela más el descenso, el drama hoy fue la tardanza en decidir que había fuera de juego en una jugada que era fuera de juego y por la que el partido estuvo parado 7 minutos.

Le falta mucho a la UD, como le falta a cualquier equipo en el mes de agosto. Hay margen todavía para todo. Sabemos perfectamente las arenas movedizas que pisamos, ya hemos estado aquí demasiadas veces. Ya hemos sido un candidato que ha acabado con chichones varios años. Ni hay que sobredimensionar la victoria ni creer que cada semana veremos el gol de Maradona. Toca mesura, pero con cabeza. Sí, puede haber cierta lógica decepción, por supuesto, pero el suplicio -que diga la temporada- solo está despertando.