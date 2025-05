'El barro'

‚úćÔłŹ Por Rom√°n P√©rez Gonz√°lez

No es matem√°tico, pero perdiendo en Sevilla la UD tiene su futuro en los pies y en la capacidad de los jugadores del Valencia de ganar ma√Īana su partido ante el Alav√©s en Vitoria. No es matem√°tico, pero todo el partido anduvo en el campo ese olor a ci√©naga, ese olor a barro, a herida nauseabunda, ese olor putrefacto, ese silencio en el alma que es un descenso. Un descenso, adem√°s, que no va a traer el ansiad√≠simo paso al costado de un Consejo de Administraci√≥n dirigido por Miguel √Āngel Ram√≠rez, un descenso que se vender√° como una rev√°lida, como un nuevo intento de √©xito en pos de blanquear una relaci√≥n absolutamente t√≥xica. Una relaci√≥n ya acabada que el due√Īo se empe√Īa en alargar simplemente porque es el que tiene las acciones de la empresa que todos amamos.

El partido fue un quiero y no puedo que define perfectamente a la UD de Diego Mart√≠nez, el Sevilla lo afront√≥ como lo que era, como deb√≠a haber afrontado la UD sus partidos en casa de las dos semanas anteriores, con raz√≥n o sin raz√≥n, ganar s√≠ o s√≠, sin florituras, sacar los tres puntos aunque diez minutos despu√©s no recuerdes casi nada del partido. Un encuentro cl√°sico de dos equipos al final de temporada que se juegan la vida, con casi nada de juego desde que marc√≥ el Sevilla y una UD cuyo √ļnico argumento era la cabeza de McBurnie.

Ser√≠a humillante que alguien se agarrara al gol anulado, por supuesto. La UD ha llegado a estas circunstancias por sus propios y escas√≠simos m√©ritos; creo que Nyland hace por caerse y el √°rbitro est√° por la labor, pero que no hay mucho m√°s. Lo puede pitar, pero agarrarse a esto a estas alturas es rid√≠culo. Diez puntos en la segunda vuelta son la respuesta a cualquier cuesti√≥n. El equipo en ca√≠da libre desde hace meses y la decisi√≥n de descender es pura negligencia. Entiendo que se hicieron n√ļmeros y no daba para hacer el tercer cambio en el banquillo, pero cualquier d√©ficit era mejor que este irse desangrando paulatino; es cierto que nada te aseguraba que cambiando ir√≠a la cosa a mejor, pero era seguro que al estilo Mart√≠nez so√Īar con permanecer, en el bucle destructivo, era una quimera.

Se acabó.