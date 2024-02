ATLÉTICO DE MADRID VS UD LAS PALMAS: Realismo

Benito P茅rez Gald贸s, el grancanario ilustre que hizo de Madrid su lienzo, sirve de ejemplificaci贸n para tratar de dar un barniz te贸rico a la actuaci贸n de la UD en Madrid. Don Benito dijo en su discurso cuando fue admitido en la RAE que 鈥渋magen de la vida es la novela鈥 y en esas ha estado Las Palmas hasta este punto. La temporada amarilla es tan buena que ha necesitado 25 jornadas para que en la novela de 38 jornadas hayamos recordado que este equipo acaba de subir, para llevarse el primer guantazo de realidad, pero tambi茅n para valorar el m茅rito que tiene haber hecho el a帽o que est谩 haciendo. La UD se codea con los mejores y hasta hoy ha dado la cara siempre. Sali贸 fatal, pero son tantas las veces que ha salido bien que esto s贸lo puede ser una china en el zapato.

La imagen de la vida amarilla desde la llegada de Pimienta tiene pocos oscuros, pocas tardes penosas, pero de estas cachetadas tambi茅n ha sacado un aprendizaje

Un d铆a en el que no sali贸 nada, en el que faros seguros fallaron: Kirian, Valles y Coco tuvieron errores en salida de bal贸n, algunos fueron el factor desencadenante del gol y con ello se juega, pero han sido muchas m谩s las veces en las que esos riesgos han dado m谩s alegr铆as que penas. Recuerdo un error del propio Kirian que acab贸 en penalti cuando empezaba a despuntar con la UD, pensarlo hoy, tras ser un jugador conocido en todo el pa铆s da v茅rtigo, pero explica que ese error forma para del aprendizaje. Recuerdo el error de Javi Varas con Quique en salida y c贸mo se sigui贸 insistiendo en el modo. Esa es la manera, aunque en el momento duela, aunque suponga dramas pasajeros, p茅rdidas de puntos en el c贸mputo general sale a cuenta.

La UD se present贸 en el Metropolitano con el conocimiento de la dificultad, pero con el convencimiento de que se pod铆a traer puntos a la isla. Esa es la mayor virtud y tambi茅n el mayor aprendizaje, siete meses despu茅s de ascender la UD, que ya le gan贸 en la ida al Atl茅tico de Madrid, ha recibido un golpe de realidad, algo relativamente habitual en estos campos y con equipos del peso de la UD.

Hasta hoy no hab铆amos recordado que somos novatos. Hasta hoy nos hab铆amos comportado muy por encima de la media, de lo esperado, de la realidad que hab铆amos descrito al principio de la temporada

No me nace culpar a los jugadores por errar cuando la temporada est谩 siendo un sue帽o, cuando hasta hoy, jornada 25 de 38 no se hab铆an encajado m谩s de 2 goles en un partido, que era el tope este a帽o. Por supuesto que fastidia, pero hoy, m谩s que nunca el orgullo por todo el camino, por el viaje, por el modo, debe pesar m谩s que lo que duele perder as铆.