Alberto Contador presenta su nueva bicicleta en Tenerife

La leyenda del ciclismo español, Alberto Contador, junto a Iván Basso, estuvieron este martes en Tenerife para la presentación mundial de su nueva bicicleta, 'Magma Tenerife'. El evento de presentación de la última de las bicicletas diseñadas por dos de las máximas figuras del ciclismo internacional se llevó a cabo en el Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA), en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife.

'Magma Tenerife' es la nueva edición exclusiva de AURUM Bikes, marca propiedad de Contador y Basso, y está inspirada en los paisajes volcánicos y marinos de la isla, con una historia íntimamente ligada a Tenerife, y rinde homenaje visual y emocional a la isla. Su diseño en tonos azules degradados recrea un viaje cromático desde las profundidades del Atlántico hasta las cimas del Teide, mientras que las líneas topográficas del volcán grabadas en el cuadro simbolizan las duras rutas donde ambos exciclistas forjaron su vínculo.

“Volver con este proyecto es cerrar un círculo”

Contador, único español en conquistar las tres grandes vueltas ciclistas, protagonizó uno de los momentos más emotivos del evento al recordar su larga relación con Tenerife: “Tenerife siempre ha sido un lugar muy especial para mí. Pasé muchas semanas entrenando en el Teide buscando el punto de forma perfecto. Aquí nació la idea de crear Aurum, y volver ahora es cerrar un círculo. La 'Magma Tenerife' representa ese origen”, destacó ante los asistentes. También Iván Basso subrayó la carga emocional de este lanzamiento:

“Tenerife forma parte de la historia de Aurum. Esta bicicleta es un homenaje a la isla y a sus carreteras. Para nosotros, este proyecto tiene un valor enorme y consolida una unión que ya es para siempre”, señaló el dos veces ganador del Giro de Italia.