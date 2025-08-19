Sin acuerdo para acelerar el traslado de menores migrantes desde Canarias a la Península

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado a acelerar la salida de los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo porque, según lo que indican al Ejecutivo regional diferentes ONGs, "hay plazas en la península". "No hay ningún plan, la improvisación sigue igual", criticó.

Así lo ha manifestado durante una comparecencia tras reunirse en Lanzarote con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un encuentro que contó también con la asistencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En este sentido, recordó que el Tribunal Supremo ha aclarado hasta en tres autos que la competencia de estos jóvenes es exclusiva del Gobierno de España, haciendo especial hincapié en que las ONGs transmiten que tiene plazas disponibles.

Esta salida tan moderada, modesta o pequeña puede verse claramente mejorada en cantidad y en tiempo para resolver el problema de hacinamiento

Aquí, insistió en que Canarias tiene detectadas ONGs en la península para poder asumir cientos de menores. "Y las tenemos porque hablamos con todas. Si el Gobierno de Canarias es capaz de hacerlo y las tiene ubicadas en la península, el Ministerio y el Gobierno de España imagino que podrán hacerlo con mucha más capacidad que nosotros".

Por lo tanto, Clavijo apuntó que el ritmo está siendo "demasiado lento" y que la cuestión es que en lo que va de año han entrado menores que han solicitado asilo en un número superior a los que han salido de las islas hacia el territorio continental. "Con lo cual, lo que estamos es agravando el hacinamiento. Y en ese sentido, se lo transmití".

Ante todo ésto, el canario comentó que Sánchez no le dijo que esta situación fuera a cambiar pero sí que se va a poner a ello, aunque, insistió, "no" que fuera va a cambiar.

"Pero la realidad es la misma -- reiteró--. No tiene sentido. Intenté ser explícito, igual no lo fui lo suficiente, pero a día de hoy han llegado más menores solos que han pedido asilo en lo que va de año, que los que han salido. Con lo cual el hacinamiento no solo se ha mejorado, sino se ha agravado".

Sánchez dice que lo intetará pero no hay compromiso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladó el "compromiso" de "seguir trabajando" con el líder del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, en la agenda canaria y la gestión del "reto" migratorio pero no concretó como piensa hacerlo.

"

Hemos abordado la agenda canaria y la gestión del reto migratorio, con el compromiso de seguir trabajando juntos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó que el Gobierno realizará esta semana dos nuevos traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península. Además, ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas".

"Y adelanto que esta semana tendremos dos derivaciones más. Y por eso apelo a aquellas administraciones que, a donde lleguen esos niños, les reciban también con lo mejor que tengan. Y no con pancartas. Y no con muros. Y no con afirmaciones de 'aquí no los quiero', porque eso es lo que está ocurriendo", ha señalado Torres.

En esta misma línea, también ha denunciado "a quienes ponen palos en las ruedas". "Pusimos en la mesa la opción de Pozuelo y automáticamente, como saben todos ustedes, se hicieron modificaciones o requerimientos que dificultaban el que pudiera haber menores en un centro específico de la red estatal para solicitantes de asilo internacional, cosa que no se hizo cuando los menores eran ucranianos. Se ha hecho ahora cuando son africanos", ha lamentado, en alusión al centro de acogida de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Asimismo, Torres ha dicho que "esos palos en las ruedas no ayudan" y que "los están poniendo administraciones del Partido Popular". "Y teniendo en cuenta que estamos a pocas semanas de que se termine el proceso administrativo para que ya tengamos el último Real Decreto para el artículo 35 modificado, yo desde aquí pediría al Partido Popular una reflexión".

Conferencia sectorial con todas las comunidades

El ministro también ha anunciado que "al final de mes" tendrá lugar una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En este encuentro, ha indicado que espera, aunque "sin mucha esperanza", que las comunidades gobernadas por el PP asistan y "expongan su punto de vista". "No como hicieron en la última ocasión, que ni siquiera fueron para ver si así no había quórum, y así no se aprobaban las medidas que llevaba, en este caso, la ministra de Infancia a esa Conferencia Sectorial", ha asegurado para añadir que el Gobierno está haciendo "lo máximo" para responder a esta situación.

El decreto ley con todo lo demás

Clavijo, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un 'decreto ley canario' que incluya "todos los asuntos pendientes" de la Agenda Canaria, iniciativa ante la cual el dirigente estatal no se quiso comprometer aunque dijo que le parecía "interesante" y que lo iba a "estudiar".

Hay asuntos, dice el presidente canario, de la Agenda Canaria que, por diferentes motivos como por las dificultades para una mayoría en el Congreso de los Diputados, se han ido dilatando en el tiempo y retrasando.

"Cuando miramos al horizonte y vemos que en septiembre se reanuda la actividad política la verdad que con el comportamiento en estos momentos de los partidos peninsulares, realmente nos generan dudas de que algunos asuntos vitales para Canarias puedan prosperar"

Al respecto, Clavijo comentó que entre los temas que deberían contemplar ese Decreto son la garantía de la deducción del 60% del IRPF para los ciudadanos de La Palma y su reconstrucción, pero mientras llegan las partidas acordadas, deberíamos poder usar los remanentes de las corporaciones locales para la reconstrucción de la isla además de para asumir los costes de la atención de menores acompañados.

También destacó la importancia de que se incluya también el adelanto de la deuda que tiene contraída con Canarias en el marco del POSEI adicional.

A su vez, el presidente canario insistió en que en ese Decreto tendría que estar incluido el refuerzo del sistema eléctrico en Canarias, "cuyas infraestructuras están obsoletas y existe siempre el riesgo de que repitan apagones como los padecidos en Tenerife y La Gomera, y más recientemente en La Palma y hay que valorar la instalación de infraestructuras portátiles también en Lanzarote o Fuerteventura", islas en las que son urgentes las obras hidráulicos para hacer frente a la emergencia hídrica.

Clavijo insistió en que estos son temas vitales para las islas y para los canarios y las canarias, como también lo son la actualización de los costes tipo del transporte, la prórroga del convenio de carreteras y la dotación suficiente y necesaria para complementar las prestaciones no contributivas en Canarias, de las que la mayoría de sus beneficiarias son mujeres.

La defensa de Canarias en Europa

Otras de las reclamaciones que Clavijo planteó a Pedro Sánchez, es la necesidad de que el Estado se involucre en la estrategia, impulsada por el Gobierno autonómico, con Portugal y Francia para defender, en el ámbito europeo, el estatuto de Región Ultraperiférica y que no se vean mermados sus fondos específicos en el próximo Presupuesto de la Unión.

"En este asunto, el presidente ha coincidido con la posición Canarias de que los fondos no se transfieran a los Estados miembros porque si desaparece la forma de encajar Canarias en la Unión Europea, desaparecería nuestras ventajas para avanzar en igualdad de condiciones al resto de territorios", observó.