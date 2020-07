"El impacto del virus sobre el consumo de Plátano de Canarias ha sido mínimo, es más, el consumidor ha respaldado Plátano de Canarias por encima de otros productos"

DOMINGO MARTÍN PRESIDENTE DE ASPROCAN

El consumo de Plátano de Canarias no se ha visto afectado por la crisis sanitaria que “milagrosamente” se ha mantenido porque el consumidor ha seguido confiando en el producto por encima de otros también tradicionales. En declaraciones a los Informativos de Onda Cero Canarias el Presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canaria (ASPROCAN), Domingo Martín, detalla que el problema de este año se ha centrado en un exceso de producción sobre todo en época de verano lo que ha provocado que el precio para los agricultores no se situe en el deseado. El gran reto para los productores está ahora en Bruselas en donde se elaboran los presupuestos de la UE y en los que ASPROCAN espera que las regiones ultraperiféricas y sus producciones agrícolas, con preferencia de Plátano de Canarias, tengan una presencia importante. Por último, Martín resta importancia al BREXIT en cuanto a un posible impacto sobre las exportaciones de Plátano de Canarias ya que no es un mercado preferente para el archipiélago que tiene entre el consumidor peninsular su mayor referente.